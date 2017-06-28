«Хоффенхайм» хочет взять в аренду полузащитника «Баварии» Гнабри

«Хоффенхайм» заинтересован в услугах полузащитника мюнхенской «Баварии» Сержа Гнабри на правах аренды, сообщает Sport Bild.
По окончании предыдущего сезона «Хоффенхайм» хотел приобрести футболиста у бременского «Вердера» на постоянной основе, однако он перешёл в «Баварию».
«Естественно, Гнабри – очень интересный футболист. Но повсеместно известно, что если игроку звонит «Бавария», то у других клубов шансов нет», — сказал в связи с этим менеджер «Хоффенхайма» Александер Розен.
Гнабри подписал контракт с «Баварией» на три года.
Гнабри: моё будущее? Могу лишь сказать, что я игрок «Баварии»