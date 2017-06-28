Кан: «Баварии» будет нелегко купить нового Рибери или Роббена

Бывший голкипер мюнхенской «Баварии» Оливер Кан считает, что клубу будет нелегко приобрести звёздного футболиста. Кан отметил, что это обусловлено финансовыми возможностями немецкого гранда.
«Стратегия «Баварии» всегда заключалась в том, чтобы приобретать перед стартом сезона суперзвезду. Но в данный момент нелегко купить нового Рибери или Роббена. Дело в том, что некоторые другие клубы в состоянии предлагать таким футболистам невероятно высокую зарплату. Всё это затрудняет задачу «Баварии» с точки зрения трансферной политики и в будущем», — приводит слова Кана SID.
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