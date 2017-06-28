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«Милан» отказался продавать защитника Гомеса в «Бешикташ» за € 10 млн

28 июня 2017, среда. 10:17. Футбол

Защитник «Милана» Густаво Гомес попал в сферу интересов «Бешикташа», но руководство россонери игрока не отпустило. Об этом говорится на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, турецкий клуб предложил за парагвайского футболиста € 10 млн. В «Милане» отклонили предложение стамбульского клуба. Наставник россонери Винченцо Монтелла верит в 24-летнего игрока.

В минувшем сезоне Густаво Гомес Рауль Портильо принял участие в 18 матчах итальянской Серии А (11 в основном составе).

Полузащитник «Байера» Чалханоглу может перейти в «Милан»
Источник: Сайт журналиста Ди Марцио Сообщить об ошибке
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ФК Бешикташ ФК Милан Трансферы
Новости. Футбол
28 июня 2017, среда
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