«Милан» отказался продавать защитника Гомеса в «Бешикташ» за € 10 млн

Защитник «Милана» Густаво Гомес попал в сферу интересов «Бешикташа», но руководство россонери игрока не отпустило. Об этом говорится на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По данным источника, турецкий клуб предложил за парагвайского футболиста € 10 млн. В «Милане» отклонили предложение стамбульского клуба. Наставник россонери Винченцо Монтелла верит в 24-летнего игрока.
В минувшем сезоне Густаво Гомес Рауль Портильо принял участие в 18 матчах итальянской Серии А (11 в основном составе).
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