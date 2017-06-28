Президент «Лиона»: возможно, зимой Ляказетт перейдёт в «Атлетико»

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико». Об этом сообщил президент французского клуба Жан-Мишель Оляс.
«Возможно, зимой Ляказетт перейдёт в «Атлетико». Но я не могу дать точный ответ на этот вопрос», — приводит слова Оляса Canal+.
Ранее сообщалось, что в услугах Ляказетта заинтересован и главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер.
По итогам последнего сезона Ляказетт принял участие в 30 матчах чемпионата Франции, став автором 28 голов и 3 результативных передач.