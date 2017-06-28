Манолас недоволен тем, что его зарплата в «Зените» будет в рублях

Защитник «Ромы» Костас Манолас, который близок к переходу в «Зенит», недоволен тем фактом, что в стане петербургского клуба заработная плата будет выплачиваться в рублях. Об этом сообщил сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Ранее сообщалось, что Манолас перейдёт в питерский клуб за € 30 млн, а ещё € 5 млн будет прописано в виде бонусов. Конкуренцию был готов составить «Челси», который предложил «Роме» € 40 млн, но греческий защитник сделал выбор в пользу российского клуба.
Также сообщается, что «Зенит» продолжает переговоры о переходе другого игрока «Ромы» — полузащитника Леандро Паредеса. Клубы пока не достигли согласия по всем деталям перехода.