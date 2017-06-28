Ерохин: уверен, «Ростов» добьётся ещё больших успехов

Полузащитник Александр Ерохин, перешедший из «Ростова» в «Зенит», попрощался с ростовской командой и выразил уверенность, что ростовчане ещё добьются больших успехов.
«Уважаемые болельщики, хочу сказать вам спасибо за то, как вы приняли меня в нашей дружной семье ФК «Ростов». Вашу поддержку я чувствовал каждый матч и каждый день! Все вместе мы пережили незабываемые эмоции и одержали очень важные победы, которые останутся в памяти на всю жизнь!
Спасибо тренерскому штабу и персоналу, благодаря профессионализму которых команда прогрессировала и завоевала серебро Премьер-Лиги и достойно представляла Россию в Лиге чемпионов и Лиге Европы! Ростов — это футбольный город, и я уверен, что болельщики смогут сохранить этот футбольный дух, а «Ростов» добьётся еще больших успехов!» — приводятся слова Ерохина на официальном сайте «Ростова».