Лепёхин: Переход Ерохина и Полоза в «Зенит» обусловлен наличием паспорта

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о переходе игроков «Ростова» Дмитрия Полоза и Александра Ерохина в «Зенит».
«Самое важное, что они россияне. Их переход в «Зенит» обусловлен в первую очередь именно этим, а уже потом вопросом усиления состава. Но они, безусловно, одни из лучших на своих позициях в чемпионате из россиян.
Что касается шансов заиграть в основе, то Полоз более разнообразен и нацелен на атаку. С другой стороны, если их появление в команде – это желание главного тренера, то шансы у обоих высокие. Если это политика клуба, то шансы на основу невысоки», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.