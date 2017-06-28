Селекционер «Крыльев Советов»: уговаривая Паскуато, наняли красивую переводчицу

Старший селекционер «Крыльев Советов» Максим Ляпин, комментируя уход из клуба Кристиана Паскуато, рассказал, как самарской команде в прошлом году удалось заманить итальянского форварда.
«Чтобы заполучить подобного игрока, приходится подолгу объяснять — прояви себя в „Крыльях“ и у тебя будет шанс попасть в топ-клуб, с хорошей зарплатой. Также хорошим подспорьем в переговорах является то, что РФПЛ — довольно сильный чемпионат с высокой конкуренцией.
Паскуато, в частности, сперва ответил отказом, когда услышал о предложении из России. Пришлось действовать креативно. Лететь к нему, общаться, уговаривать приехать познакомиться с Самарой. Здесь мы арендовали хорошее авто, чтобы итальянец не чувствовал наших кочек. Наняли красивую переводчицу, чуть ли не кастинг устроили. Всё это делается, чтобы показать город и клуб с лучшей стороны. Впоследствии игрокам нравится в Самаре, потому что город и правда хороший — с отличной набережной и красивыми видами.
Мы бы, конечно, хотели поработать с Паскуато вновь, но итальянец парень амбициозный. Считает, что должен играть за клубы уровня «Спартака» и «Зенита», — сказал Ляпин.