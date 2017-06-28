«Крылья Советов» забили сербскому «Дунаву» девять голов в контрольном матче

28 июня «Крылья Советов» в рамках подготовки к сезону-2017/18 ФНЛ провели контрольный поединок. Соперником подопечных Андрея Тихонова стал сербский клуб «Дунав».
Благодаря голам Кудряшова, Мияйловича и Георгиевского самарцы ушли на перерыв, ведя в счёте (3:1). Сербы сумели отыграть один мяч на 42-й минуте.
Во втором тайме Георгиевский довёл дело до хет-трика. На счету Кудряшова и Мияйловича по дублю. Ещё по голу забили Чочиев и Зотов. Сербы смогли забить снова лишь раз.
28 июня «Крылья Советов» проведут второй контрольный поединок. Соперник самарцев – «Чукарички».
«Крылья Советов» – «Дунав» (Стари Бановци) — 9:2 (3:1)
Голы: Кудряшов, 13 (1:0); Мияйлович, 15 (2:0); Георгиевский, 30 (3:0); 42 (3:1); Чочиев, 50 (4:1); Зотов, 59 (5:1); Кудряшов, 62 (6:1); Георгиевский, 64 (7:1); Георгиевский, 66 (8:1); Мияйлович, 75 (9:1); 79 (9:2).
«Крылья Советов»: Леонов (Шильников), Тихонов, Гоцук, Гаджибеков (Таранов), Зотов, Зинков, Мияйлович, Чочиев, Георгиевский, Киселев, Кудряшов.
Запасные: Шильников, Ятченко, Таранов, Башкиров.
Удаление: Мияйлович, 81 (К).