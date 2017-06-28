Экс-хавбек сборной Англии Скотт Паркер объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник сборной Англии Скотт Паркер объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет, сообщает Sky Sports.
В минувшем сезоне английский футболист выступал за «Фулхэм» в Чемпионшипе, записав в свой актив 29 матчей, но не отметившись результативными действиями.
Паркер является воспитанником «Чарльтон Атлетик», в котором он в 1997 году дебютировал на профессиональном уровне. Хавбек также выступал за «Норвич Сити», «Челси», «Ньюкасл Юнайтед», «Вест Хэм Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур». В активе Скотта 18 матчей в составе сборной Англии.
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