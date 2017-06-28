Ребров: «Спартаку» давно надо забыть о чемпионстве, это уже история

Вратарь «Спартака» Артём Ребров отметил, что команда уже забыла о победе в РФПЛ сезона-2016/17, а также поделился ожиданиями от матча за Суперкубок с «Локомотивом» (14 июля).
«Давно надо забыть о чемпионстве, уже, в принципе, забыли. Болельщики продолжают обсуждать, отмечать, а наше дело — готовиться. Это уже история, и надо думать о будущем, о будущих победах, страницах. А о том, что сзади, на пенсии будем рассказывать.
В матче за Суперкубок с „Локомотивом“ нет фаворита. Один матч, две московские команды, два победителя турниров — Кубка и чемпионата. Для меня все равны, есть одна цель — выиграть. А кто там фаворит — не фаворит, честно говоря, не думаю об этом вообще.
Отдыхали с Джано в Грузии, и было очень здорово. Я там был всего три-четыре дня, так что лишних килограммов не набрал. Если бы неделю там был, тогда, наверное, пришлось бы тяжелее. Вовремя соскочил. Джано сделал больше, чем любой экскурсовод, был тёплый, душевный приём», — сказал Ребров в эфире «Все на матч».