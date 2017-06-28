Бутко: цели «Шахтёра» неизменны — хотим завоевать все титулы

Защитник «Шахтёра» Богдан Бутко рассказал о первых днях сбора в Германии и ответил на вопрос о задачах на сезон.
«Я всегда стараюсь поддерживать форму, даже в отпуске. Да, сборы — непростой период подготовки, но необходимо правильно себя настраивать. Кто готов усердно работать, тому и тренировки даются легче. Сейчас много внимания уделяем физическим кондициям. У «Шахтёра» впереди тяжёлый сезон, и мы должны заложить хороший фундамент. Тренировочные поля рядом с отелем прекрасного качества, есть комплекс для восстановления. В общем, для футболистов созданы все условия, чтобы хорошо подготовиться.
Наши цели неизменны — побеждать во всех турнирах, где участвуем. В предстоящем сезоне хотим завоевать все титулы. Думаю, «Шахтёр» уже соскучился по Лиге чемпионов, мы хотим показать свои лучшие качества, так что настраиваю себя на сложные матчи», — цитирует Бутко сайт „Шахтёра“.