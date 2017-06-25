Сабо: в киевском «Динамо» из стоящих футболистов только Ярмоленко, Вида и Гусев!

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал возвращение в команду 34-летнего Олега Гусева.
«Для меня Олег Гусев — легенда. Он очень много сделал для „Динамо“. Не знаю, что произошло, когда его не подписали зимой. Я с Сергеем Ребровым до того общался, и он сказал, что Гусев ему нужен. А что дальше случилось, остаётся только гадать. Рад, что Олег возвращается. В „Динамо“ из стоящих футболистов только Ярмоленко, Вида и Гусев!
Что касается его полугодичного простоя, то такой срок можно и из-за травмы пропустить. Сейчас будут сборы, и Гусев, думаю, докажет, чего стоит. Уверен, новому тренеру „Динамо“ он нужен. Александр Хацкевич, не сомневаюсь, посоветовался с Ребровым и решил поговорить с Олегом, который в итоге дал согласие. В Лиге чемпионов, даже не сомневаюсь, Гусев в команде будет одним из лучших. Ему только надо давать играть. Я бы не хотел, чтобы Олег снова уселся на скамейку запасных. Так будет плохо для всех.
Если полузащитник во всей красе покажет себя в Лиге чемпионов, то и в сборную ему откроется дорога. Тот же Ротань, который старше Гусева, приглашается же в национальную команду. И Гусев сможет! Олег, мне кажется, сейчас заиграет даже лучше, чем раньше. Он режимный парень и знает, как вернуть кондиции", — цитирует Сабо «Команда №1».