Гинер: «Халл» — это даже не средний клуб РФПЛ! Вообще ни о чём!

Президент ЦСКА Евгений Гинер выразил мнение, что назначение на пост главного тренера английского клуба «Халл Сити» не является для экс-наставника «армейцев» и сборной России Леонида Слуцкого шагом вперёд.
«Является ли Чемпионшип шагом вперёд? Да у них даже нет возможностей за место в Лиге чемпионов бороться или за выход в еврокубки! Это даже не средний клуб РФПЛ! Вообще ни о чём! Может, там у Слуцкого больше зарплата, но я не знаю, не интересовался», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата».
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