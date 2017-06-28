Португалия — Чили: Браво получил награду BUD AF Man of the Match

Голкипер сборной Чили Клаудио Браво признан лучшим игроком полуфинального матча Кубка конфедераций c командой Португалии, получив приз BUD AF Man of the Match.
34-летний футболист стал главным героем серии послематчевых пенальти, отразив три удара соперника. Клаудио одержал победу в голосовании болельщиков всего мира в выборе игрока, который внёс наибольший вклад в успех своей команды в этом матче. Встреча, которая проходила на стадионе «Казань-Арена» в столице Татарстана, завершилась победой чилийцев в серии пенальти – 0:0 (по пенальти — 3:0).
Выбрать лучшего футболиста встречи в ходе каждой игры можно на сайте bud-match.com. Голосование начинается в перерыве и идёт до конца матча.