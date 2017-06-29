Сантуш: матч Португалия — Чили стал хорошей пропагандой футбола

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился впечатлениями от полуфинального матча Кубка конфедераций с командой Чили (0:0, 0:3 пен).
«Игра была замечательная. Можно сказать, что это хорошая пропаганда футбола. Перед матчем я говорил, что обе сборные — великолепные, они имели всё для того, чтобы выйти в финал. Португалия начала хорошо, нам удалось удивить чилийскую команду некоторыми атаками. В первом тайме мы играли лучше, несмотря на то что у Чили был первый голевой момент. Возникли и другие шансы, которые можно было превратить в голы.
Во втором тайме команды устали. В итоге сборная Чили стала победителем. Справедливым победителем. С чем мы их сердечно поздравляем», — передаёт слова Сантуша корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.