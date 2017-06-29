Глава чилийской федерации: через футбол мы показываем, на что способны

Президент чилийской федерации футбола Артуро Саллах поделился впечатлениями от победы Чили над Португалией (0:0, 3-0 пен) в полуфинальном матче Кубка конфедераций.
«Мы безумно счастливы. Игра была сложной, прошла на высшем уровне, хоть никто и не забил в основное время. Никто из команд не ошибся. Сегодняшняя игра стала лучшим примером настоящего футбольного матча. Мы увидели борьбу за победу.
Это значимое событие для чилийского народа. Мы представляем страну. У нас не лучшая инфраструктура, но через футбол мы показываем, на что способны. Весь мой респект Клаудио Браво. Он великолепен, и не только во время пенальти. Он сделал все что мог сделать. Поддержка вратаря очень важна для команды. Браво провёл выдающийся матч", — передаёт слова функционера корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.