Халк и Виллаш-Боаш вызваны на слушания по делу о футболке в поддержку Оскара

Футболисты «Шанхай СИПГ» Халк и Ву Лэй, а также главный тренер команды Андре Виллаш-Боаш вызваны футбольной ассоциацией Китая на слушания за футболки в поддержку одноклубника Оскара, передаёт O Jogo.
Бразилец был дисквалифицирован на 8 матчей чемпионата за участие в массовой драке после встречи чемпионата страны. Халк и Ву Лэй сфотографировались в футболках с надписью, ставшей неофициальным слоганом в поддержку Оскара: «Ничего не делать, ничего не говорить».
Если фотография не отображается корректно, её можно посмотреть в «Твиттере».