«Хаддерсфилд» и «Вест Бромвич» претендуют на Раноккию

Защитник «Интера» Андреа Раноккия попал в сферу интересов двух клубов АПЛ — «Хаддерсфилд Таун» и «Вест Бромвич Альбион», сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia. Новый наставник миланского клуба Лучано Спаллетти не рассчитывает на 29-летнего футболиста, а потому его уход весьма вероятен.
По данным источника, оба английских клуба уже сделали конкретные предложения «Интеру».
Вторую половину минувшего сезона Раноккия провёл на правах аренды в «Халл Сити». Он сыграл 16 матчей в АПЛ, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
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