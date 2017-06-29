Арбелоа: достойно уважения, что Пике не хочет праздновать победу в Кубке Испании

Бывший футболист мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал недавние слова защитника «Барселоны» Херарда Пике. Игрок сине-гранатовых, в частности, сказал, что «Барселона» в последние годы добилась того, что «Реал» победу в розыгрыше Кубка Испании празднует со своими болельщиками на улицах. Пике отметил, что «Барселона» победу на этом турнире таким же образом не отмечает.
«Достойно уважения, что Пике не хочет праздновать победу в Кубке Испании. Болельщики «Барселоны» уже знают об этом», — приводит слова Арбелоа Onda Cero.
В последние годы Пике нередко позволял себе язвительные и саркастические слова в адрес «Реала».