«Барселона» провела переговоры с «Сельтой» насчёт нападающего Иглесиаса

Новый главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заинтересован в услугах нападающего «Сельты» Борхи Иглесиаса, сообщает AS.
Согласно информации источника, каталонский клуб уже провёл переговоры с «Сельтой» относительно приобретения футболиста. Переговоры между клубами начались на прошлой неделе.
В минувшем сезоне Иглесиас не принял участия ни в одном матче чемпионата Испании. Действующий контракт 24-летнего футболиста с с его нынешним клубом в силе до лета 2019 года. Ряды «Сельты» он пополнил в 2013 году.
Полузащитник «Лейпцига» Кейта хочет играть за «Барселону», «Реал» или «Ман Сити»