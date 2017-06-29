Окслейд-Чемберлен обойдётся «Ливерпулю» в £ 25 млн

«Ливерпуль» по-прежнему заинтересован в услугах полузащитника «Арсенала» Алекса Окслейда-Чемберлена, который никак не может договориться с «канонирами» о новом контракте. Лондонцы готовы платить Окслейду-Чемберлену £ 80 тыс. в неделю, но Алекса это не устраивает. Контракт полузащитника действует до лета 2018 года.
Если «Арсенал» решит всё же продать Окслейда-Чемберлена, то мерсисайдцам придётся выложить за 23-летнего футболиста не менее £ 25 млн (€ 27 млн). «Ливерпуль» продолжает следить за ситуацией хавбека в «Арсенале».
В прошлом сезоне Алекс Окслейд-Чемберлен принял участие в 45 официальных матчах за «Арсенал», забил 6 голов и отдал 11 результативных передач.