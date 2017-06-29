Б. Силва: Португалия всегда хочет быть первой, но матч за 3-е место также важен

Полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал поражение от Чили в полуфинале Кубка конфедераций. Основное время матча завершилось вничью (0:0), а в серии послематчевых пенальти удача была на стороне чилийцев (3:0).
«Мы провели хороший матч, но не смогли забить. В серии пенальти Браво сумел отразить три наших удара. Поздравлю сборную Чили, в конце концов они заслужили выход в финал.
Португалия всегда играет на победу. Конечно, мы хотим выиграть матч за третье место. Это будет иметь большое значение для нас, но нам грустно, потому что мы всегда хотим быть первыми», — цитирует Силву Record.