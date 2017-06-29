Колосков: безопасность на КК-2017 — на высшем уровне, так нужно сделать и в РФПЛ

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился своими впечатлениями от проходящего Кубка конфедераций, отметив высокий уровень организации турнира в России.
«Не знаю, как в других городах России, но в Москве всё организовано блестяще. В том числе доставка людей на футбол. Есть, правда, одна проблема. Наши болельщики привыкли приезжать за 15 минут до начала игры, однако, чтобы пройти все процедуры безопасности, надо приезжать минимум за час. Кстати, безопасность — на высшем уровне, нет ни одной дымовой шашки или петарды, ни одного некорректного баннера. Правоохранительные органы отнеслись к своим обязанностям так, как нужно.
Люди приходят на футбол семьями с детьми. Так нужно сделать и на чемпионате России. Просто счастлив, что такое есть", — цитирует Колоскова «Спорт уик-энд».