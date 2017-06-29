Арбелоа: для меня Роналду невиновен, уверен, он останется в «Реале»

Бывший защитник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал последние события, связанные с нападающим команды Криштиану Роналду. Арбелоа в данный момент не видит оснований для того, чтобы обвинять футболиста сборной Португалии в налоговых преступлениях.
«Для меня Роналду невиновен, пока не докажут обратное. Уверен, что он останется в «Реале». Криштиану – победитель и знает, что «Реал» — лучшая для него команда. Роналду – самый талантливый игрок, с которым я когда-либо играл», — цитирует Арбелоа Onda Cero.
Недавно испанская прокуратура обвинила Роналду в уклонении от налогов на сумму € 14,7 млн. В «Королевском клубе» ему советуют заплатить эту сумму и избежать судопроизводства, однако сам игрок может попытаться доказать свою невиновность в суде. Роналду, не исключающий в связи со всем этим смену клубной прописки, сказал наставнику «Реала» Зинедину Зидану, что в Испании к нему относятся как к преступнику.