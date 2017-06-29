Спортивный директор ЦСКА Яровинский покинул команду

Занимавший пост спортивного директора «армейского» клуба Олег Яровинский принял решение покинуть ПФК ЦСКА. Об этом говорится на сайте московской команды
27 июня Яровинский приехал в Австрию на сбор «армейцев», где попрощался с командой. Ранее сообщалось, что 35-летний специалист покинет ЦСКА и продолжит работу в «Халл Сити», который возглавил бывший наставник столичного клуба Леонид Слуцкий.
«Мы благодарим Олега за работу и желаем дальнейших карьерных успехов», — говорится в сообщении.
Фото прощания Яровинского с ЦСКА можно посмотреть в «Твиттере».
Источник: Яровинский покинет ЦСКА и будет работать со Слуцким в «Халл Сити»