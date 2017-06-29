Балахнин: сделали предложение из женской сборной России, я не смог отказать

Тренер-консультант женской сборной России Сергей Балахнин подтвердил, что вошёл в тренерский штаб женской национальной команды, рассказав, как поступило предложение.
«Да, действительно, мне поступило предложение стать тренером-консультантом женской сборной по футболу. Мне позвонили, встретился с Виталием Мутко – решили, что буду работать с женской командой. Вхожу сейчас в информационное и техническое поле женского футбола, так как раньше им не интересовался. В июле отправлюсь вместе с командой на чемпионат Европы, постараюсь помочь команде в разработке тактики и прочих составляющих игры.
После ухода с поста консультанта мужской сборной России мне не поступало никаких предложений. Недавно сделали предложение из женской сборной, я не смог отказать», — сказал Балахнин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Богатырёвым.