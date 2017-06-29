«Бавария» начнёт защиту титула матчем против «Байера»

Стало известно расписание матчей немецкой Бундеслиги в сезоне-2017/18. «Бавария» начнёт защиту титула домашним матчем против леверкузенского «Байера», который состоится 18 августа. Об этом сообщается на официальном сайте Бундеслиги.
Расписание первого тура:
«Бавария» — «Байер»
«Хоффенхайм» — «Вердер»
«Герта» — «Штутгарт»
«Фрайбург» — «Айнтрахт»
«Боруссия» М – «Кёльн»
«Шальке-04» — «РБ Лейпциг»
«Гамбург» — «Аугсбург»
«Майнц» — «Ганновер-96»
«Вольфсбург» — «Боруссия» Д.
Сезон откроется матчем за Суперкубок Германии между «Боруссией» Д и «Баварией». Встреча состоится 8 августа. Дата и время начала остальных игр Бундеслиги станут известны позднее.