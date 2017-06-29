Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Амкар» объявил о переходе воспитанника «Локомотива» Гащенкова

29 июня 2017, четверг. 13:35. Футбол

Полузащитник Михаил Гащенков, являющийся воспитанником московского «Локомотива», подписал контракт с «Амкаром». Об этом говорится на официальном сайте пермского клуба. Договор с 25-летним футболистом рассчитан на три года.

В профессиональном футболе Гащенков дебютировал в команде «Локомотив»-2 и провёл три сезона в ПФЛ (64 матча, 9 забитых мячей). После этого Михаил четыре сезона отыграл за «Химки», которые за это время три года провели в ФНЛ и один – в ПФЛ. За подмосковную команду он сыграл 90 матчей и забил 11 мячей.

«Михаил несколько дней назад отметил своё 25-летие, и вот ещё одно знаменательное событие в его жизни. На мой взгляд, он давно заслуживал приглашения из клуба РФПЛ – по крайней мере, мы видим его перспективы и надеемся, что под руководством тренеров «Амкара» он раскроет свой потенциал.

Жизнь уже не раз подтверждала правильность выбранного нами курса на комплектование команды из нераскрученных российских игроков. Хочу пожелать Михаилу Гащенкову, чтобы он повторил путь других амкаровцев, которые в нашей команде вышли на новый уровень мастерства и стали достаточно известными футболистами», — сказал исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

Источник: Официальный сайт ФК "Амкар" Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Амкар Локомотив-2 Трансферы
Новости. Футбол
29 июня 2017, четверг
13:36 Нападающий «Реала» Мариано близок к переходу в «Лион»
13:35 «Амкар» объявил о переходе воспитанника «Локомотива» Гащенкова
13:33 Рыков: Сочи поборется с зарубежными странами за проведение сборов клубов РФПЛ
13:28 «Амкар» продлил контракт с Гаджиевым на три года
13:21 «Бавария» начнёт защиту титула матчем против «Байера»
13:20 Ибрагимович – о своей статуе: символ Швеции почти готов
13:18 «Ростов» назвал соперников по контрольным матчам на сборе в Австрии
13:09 «Енисей» упустил победу над «Химками» в контрольном матче, ведя в два мяча
13:04 «Барселона» не расстанется с Рафиньей Алькантарой
13:02 Балахнин: сделали предложение из женской сборной России, я не смог отказать
12:59 Саморано посетит в Сочи полуфинал Кубка конфедераций
12:49 Билеты на Суперкубок для болельщиков «Локомотива» стоят от 750 рублей
12:47 Хёнесс: я за то, чтобы «Бавария» дала шанс Саншешу ещё в одном сезоне
12:38 Мэр Турина попала под следствие по делу о давке во время финала ЛЧ
12:32 Канте рассказал, где бы он хотел жить после завершения карьеры
12:29 Роналдо: Верратти достоин того, чтобы играть в «Барселоне»
12:25 Большинство поклонников «Реала» предпочитают Мбаппе Бэйлу
12:18 Балахнин вошёл в тренерский штаб женской сборной России
12:17 Болельщики сыграли в футбол на плавучем стадионе BUD. Фоторепортаж
12:03 На матче Португалия — Чили доля чилийских болельщиков составила 7,6% от всех
11:58 Женская сборная России отправится на ЧЕ-2017 в Нидерланды в составе 23 игроков
11:52 Арбелоа: думаю, что Моуринью – самый храбрый человек в мире футбола
11:48 Симонян: если Акинфеева не ставить в основу, то его и в запас не надо брать
11:47 Полузащитник «Уфы» Засеев: Халк прислал мне бутсы, ему, говорит, они большие
11:20 Агент: переход Верратти в «Барселону»? Предпочитаю хранить молчание
11:12 Тьяго Алькантара: не раскаивался, что предпочёл испанскую сборную бразильской
11:11 Спортивный директор ЦСКА Яровинский покинул команду
11:11 «Суонси» не продаст полузащитника Сигурдссона дешевле, чем £ 40 млн
11:04 «Интер» согласился продать Меделя в «Трабзонспор»
10:59 «Реал» заинтересовался защитником «ПСЖ» Маркиньосом
10:52 Бывший игрок «Рубина» Карлос Эдуардо официально стал футболистом «Витории»
10:49 Каборе присоединился к «Краснодару» на сборах в Австрии
10:43 «Барселона» нацелилась на Эрреру и Мареза в качестве альтернативы Верратти
10:34 Мильдзихов: «Енисей» — играющая команда, противостоять ей всегда было тяжело
10:31 «Спартак» готов заплатить € 4 млн за защитника «Кротоне» Чеккерини
10:30 Маркевич: Коноплянка попал не в свою команду и мучается сейчас
10:20 «Реал» предложил за Л. Эрнандеса € 40 млн, но игрок не хочет покидать «Атлетико»
10:09 Германия – Мексика: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:00
10:02 «Борнмут» выложит € 22,5 млн за защитника «Челси» Аке
10:00 Мостовой: зрителям интереснее Германия, но я хочу, чтобы в финале была Мексика!
09:58 Безуглов: Россия не имела отношения к процедуре забора допинг-проб на ЧМ-2014
09:50 Арбелоа: для меня Роналду невиновен, уверен, он останется в «Реале»
09:45 Колосков: безопасность на КК-2017 — на высшем уровне, так нужно сделать и в РФПЛ
09:42 Б. Силва: Португалия всегда хочет быть первой, но матч за 3-е место также важен
09:39 Туран не хочет уходить из «Барселоны», но на него оказывают давление
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто станет соперником сборной Чили в финале Кубка конфедераций?
Архив →
© championat.com, 2000–2017