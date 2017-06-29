«Амкар» объявил о переходе воспитанника «Локомотива» Гащенкова

Полузащитник Михаил Гащенков, являющийся воспитанником московского «Локомотива», подписал контракт с «Амкаром». Об этом говорится на официальном сайте пермского клуба. Договор с 25-летним футболистом рассчитан на три года.
В профессиональном футболе Гащенков дебютировал в команде «Локомотив»-2 и провёл три сезона в ПФЛ (64 матча, 9 забитых мячей). После этого Михаил четыре сезона отыграл за «Химки», которые за это время три года провели в ФНЛ и один – в ПФЛ. За подмосковную команду он сыграл 90 матчей и забил 11 мячей.
«Михаил несколько дней назад отметил своё 25-летие, и вот ещё одно знаменательное событие в его жизни. На мой взгляд, он давно заслуживал приглашения из клуба РФПЛ – по крайней мере, мы видим его перспективы и надеемся, что под руководством тренеров «Амкара» он раскроет свой потенциал.
Жизнь уже не раз подтверждала правильность выбранного нами курса на комплектование команды из нераскрученных российских игроков. Хочу пожелать Михаилу Гащенкову, чтобы он повторил путь других амкаровцев, которые в нашей команде вышли на новый уровень мастерства и стали достаточно известными футболистами», — сказал исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.