Штранцль будет работать в тренерском штабе команды до 19 лет в «Боруссии» М

Бывший защитник московского «Спартака» Мартин Штранцль вернулся в мёнхенгладбахскую «Боруссию», сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Австриец будет работать в тренерском штабе команды до 19 лет, которая выступает в юниорской Бундеслиге.
«Мартина интересует тренерская карьера. И мы рады, что свои первые шаги на этом поприще он делает в нашем клубе. Штранцль усилит тренерский штаб команды. Благодаря своему опыту и авторитету он сможет дать очень многое нашим самым талантливым игрокам», — сказал в связи с этим спортивный директор «Боруссии» Макс Эберль.
Цвета «Спартака» Штранцль защищал с 2006 по 2010 год, после чего до 2016 года выступал за «Боруссию».