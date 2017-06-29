Чемпион России сезона-2017/18 заработает на $ 1 млн больше, чем в прошлом сезоне

Чемпион России сезона-2017/18 заработает на миллион больше, чем в прошлом сезоне. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин. Отметим, что «Спартак» благодаря чемпионству в минувшем сезоне заработал около $ 5 млн.
«Думаю, «Спартак» заработал около пяти миллионов долларов», — сказал Прядкин.
По словам главы лиги, за победу в чемпионате сезона-2017/18 призовые будут больше, поскольку лига заключила выгодный с финансовой точки зрения контракт с букмекерской компанией.
«Чемпион в итоге получит где-то на миллион больше, чем в прошедшем сезоне», — отметил Прядкин.
«Спартак» выиграл чемпионат России впервые с 2001 года. Первенство РФПЛ сезона-2017/18 стартует 15 июля.