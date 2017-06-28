Прядкин: «Спартак» просит при согласовании с «Динамо» поменять матчи кругами

Президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о ситуации с местом проведения матча 1-го тура РФПЛ «Спартак» — «Динамо» (18 июля).
«Если «Спартак» и «Динамо» поменяются кругами, то хозяином в первом туре будет «Динамо». Возможно, мы поговорим с «Динамо» о выделении квоты большей, чем 10 % от вместимости стадиона. Если они пойдут навстречу, то это будет наша договорённость. Официальное обращение от «Спартака» уже есть. В случае если они не успеют демонтировать все конструкции к Кубку конфедераций — а там их очень много, — то они просят при согласовании с «Динамо» поменять их местами. Хозяином будет «Динамо», а в ответном матче – «Спартак», – сказал Прядкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Видео интервью можно посмотреть на «Чемпионате».