«Ювентус» объявил об уходе Дани Алвеса

«Ювентус» сегодня, 29 июня, на своём официальном сайте объявил об уходе 34-летнего защитника Дани Алвеса. Итальянский клуб и бразильский футболист договорились о расторжении контракта.
Алвес перешёл в «Ювентус» летом прошлого года на правах свободного агента после ухода из «Барселоны». Его контракт со «старой синьорой» был рассчитан до лета 2018 года.
В составе «Ювентуса» Алвес провёл 33 матча, забил шесть голов и сделал шесть голевых передач. С «Ювентусом» он стал чемпионом Италии и выиграл Кубок страны.
В прессе ходят слухи, что следующим клубом Алвеса станет «Манчестер Сити», который тренирует Хосеп Гвардиола.