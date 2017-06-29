Будогосский: Карпин понимает судейство на уровне продолговатого мозга

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский отреагировал на слова в свой адрес со стороны бывшего главного тренера «Спартака» и футбольного эксперта Валерия Карпина. Ранее Будогосский выразил уверенность в том, что с введением видеоповторов футбол превратится в другую игру, сравнив себя с Джордано Бруно, который до последнего отстаивал своё мнение. В свою очередь Карпин предложил поступить с Будогосским как со знаменитым итальянцем – сжечь.
«Прежде всего хочу сказать, что господин Карпин как тренер, в общем-то, ничего не добился. Теперь он стал позиционировать себя в каком-то виде спортивного комментатора. Можно было бы всерьёз обсуждать его слова, но, на мой взгляд, профессиональное понимание судейства этим специалистом находится на уровне продолговатого мозга. Что-либо говорить и комментировать его высказывания не очень хочется.
Вообще, именно по той причине, что специалисты, подобные господину Карпину, работают на столь ответственном канале, я туда не хожу. Наверное, разбираться с тем, насколько этично выражать свои мысли в таком ключе, как сделал Карпин, должна госпожа Канделаки, которая руководит этим процессом», — приводит слова Будогосского «Спорт-экспресс».