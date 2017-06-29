Минское «Динамо» обыграло «Рунавик» в матче 1-го квалификационного раунда ЛЕ

В первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы минское «Динамо» под руководством Сергея Гуренко на своём поле обыграло «Рунавик» с Фарерских островов. Встреча проходила на стадионе «Трактор» в Минске и завершилась со счётом 2:1. Другая команда из Беларуси — солигорский «Шахтёр» — на своём поле сыграла вничью с «Судувой» из «Литвы» со счётом 0:0.
Не слишком удачно в первых матчах 1-го квалификационного раунда выступили клубы из Грузии. «Торпедо» из Кутаиси на выезде крупно уступило словенскому «Тренчину» (1:5), «Чихура» на своём поле проиграла австрийскому «Альтаху» (0:1), а «Динамо» из Батуми в родных стенах уступило польской «Ягеллонии» (0:1).
Армянские «Ширак» и «Пюник» в своих домашних матчах уступили словенской «Горице» (0:2) и словацкому «Словану» (1:4) соответственно.
Казахстанский «Иртыш» обыграл на своём поле болгарский «Дунав» (1:0), латвийский «Вентспилс» дома сыграл вничью с исландским «Валуром» (0:0), эстонская «Левадия» в родных стенах уступила ирландскому «Корк Сити» (0:2), а молдавская «Дачия» на выезде крупно уступила македонскому клубу «Шкендия» (0:3).
Все результаты первых матчей 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.