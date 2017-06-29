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Минское «Динамо» обыграло «Рунавик» в матче 1-го квалификационного раунда ЛЕ

29 июня 2017, четверг. 21:06. Футбол

В первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы минское «Динамо» под руководством Сергея Гуренко на своём поле обыграло «Рунавик» с Фарерских островов. Встреча проходила на стадионе «Трактор» в Минске и завершилась со счётом 2:1. Другая команда из Беларуси — солигорский «Шахтёр» — на своём поле сыграла вничью с «Судувой» из «Литвы» со счётом 0:0.

Не слишком удачно в первых матчах 1-го квалификационного раунда выступили клубы из Грузии. «Торпедо» из Кутаиси на выезде крупно уступило словенскому «Тренчину» (1:5), «Чихура» на своём поле проиграла австрийскому «Альтаху» (0:1), а «Динамо» из Батуми в родных стенах уступило польской «Ягеллонии» (0:1).

Армянские «Ширак» и «Пюник» в своих домашних матчах уступили словенской «Горице» (0:2) и словацкому «Словану» (1:4) соответственно.

Казахстанский «Иртыш» обыграл на своём поле болгарский «Дунав» (1:0), латвийский «Вентспилс» дома сыграл вничью с исландским «Валуром» (0:0), эстонская «Левадия» в родных стенах уступила ирландскому «Корк Сити» (0:2), а молдавская «Дачия» на выезде крупно уступила македонскому клубу «Шкендия» (0:3).

Все результаты первых матчей 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Лига Европы. 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
29 июня 2017, четверг. 18:30 МСК
Динамо Мн
Минск, Беларусь
2 : 1
Рунавик
Рунавик, Фарерские острова
1:0 – Остроух – 42, 2:0 – Нойок – 52, 2:1 – Кнудсен – 86
Лига Европы. 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
29 июня 2017, четверг. 19:00 МСК
Шахтёр С
Солигорск, Беларусь
0 : 0
Судува
Мариямполе, Литва
Лига Европы. 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
29 июня 2017, четверг. 18:20 МСК
Тренчин
Тренчин, Словакия
5 : 1
Торпедо Кт
Кутаиси, Грузия
0:1 – Гурули – 10, 1:1 – Манце – 36, 2:1 – Манце – 39, 3:1 – Чатакович – 75, 4:1 – Паур – 81, 5:1 – Беридзе – 87
Лига Европы. 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
29 июня 2017, четверг. 19:00 МСК
Чихура
Сачхере, Грузия
0 : 1
Альтах
Альтах, Австрия
0:1 – Нгват-Махоп – 4
Лига Европы. 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
29 июня 2017, четверг. 19:00 МСК
Динамо Бт
Батуми, Грузия
0 : 1
Ягеллония
Белосток, Польша
0:1 – – 49
Лига Европы. 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
29 июня 2017, четверг. 15:00 МСК
Ширак
Гюмри, Армения
0 : 2
Горица
Нова Горица, Словения
0:1 – Капич – 15, 0:2 – Капич – 69
Лига Европы. 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
29 июня 2017, четверг. 18:00 МСК
Пюник
Ереван, Армения
1 : 4
Слован Бр
Братислава, Словакия
1:0 – Аветисян – 8 (пен), 1:1 – Голошко – 22, 1:2 – Савичевич – 62, 1:3 – Голошко – 68, 1:4 – Шахназарян – 75 (автогол)
Лига Европы. 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
29 июня 2017, четверг. 17:00 МСК
Иртыш П
Павлодар, Казахстан
1 : 0
Дунав
Русе, Болгария
1:0 – Бугаёв – 5
Лига Европы. 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
29 июня 2017, четверг. 18:00 МСК
Вентспилс
Вентспилс, Латвия
0 : 0
Валур
Рейкьявик, Исландия
Лига Европы. 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
29 июня 2017, четверг. 18:30 МСК
Левадия
Таллин, Эстония
0 : 2
Корк Сити
Корк, Ирландия
0:1 – Бакли – 43, 0:2 – Битти – 82
Удаления: Таби, 42 – нет
Лига Европы. 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
29 июня 2017, четверг. 19:00 МСК
Шкендия
Тетово, Македония
3 : 0
Дачия
Кишинёв, Молдавия
1:0 – Ибраими – 7 (пен), 2:0 – Радески – 11, 3:0 – Радески – 75
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Вентспилс Дачия Иртыш Павлодар Левадия Пюник ФК Динамо Минск ФК Слован Бр Шахтёр Солигорск Ширак
Новости. Футбол
29 июня 2017, четверг
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