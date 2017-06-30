Гинтер: жаль, что Германия покидает Сочи, но на матче с Чили это не скажется

Защитник сборной Германии Маттиас Гинтер прокомментировал победу над сборной Мексики (4:1) в полуфинале Кубка конфедераций. В решающем матче турнира немцы в Санкт-Петербурге встретятся со сборной Чили, с которой они уже играли на групповом этапе. Тогда встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
«Германию в финале Кубка конфедераций ждёт тяжёлый матч. Мы уже играли с Чили, было непросто. Жаль, что покидаем Сочи, но, уверен, на результате это не скажется», — передаёт слова Гинтер корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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