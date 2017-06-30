Бирхофф: совет россиянам — ехать в хорошие команды, чтобы поднять свой уровень

Генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым поделился впечатлениями от Кубка конфедераций — 2017, который проходит в России, а также дал совет российскому футболу.
«Для молодых игроков выступление против южноамериканской команды – отличный опыт в преддверии чемпионата мира. Особенно для таких футболистов, как Юнес и Хенрихс. Интересно, как они адаптируются к новому сопернику и тактике. Подобная проверка даёт нам больше возможностей на будущее. Я получаю большое удовольствие от работы нашего тренерского штаба. Обычно у сборной есть всего несколько дней, чтобы выстроить все механизмы перед официальными играми, и в этом процессе хорошо чувствуется тренерская работа.
Йоахим Лёв – бывший игрок и выступал за сборную. Тренеру сборной важно понимать, через что проходят его игроки. А вот Маркус Зорг никогда не играл на самом высоком уровне, но имеет 25-летний тренерский опыт. И такой микс опыта тренера и игрока заставляет командный механизм работать.
Впечатления от Сочи? Я не так уж много увидел – только пляж и сочинский парк. Парк мне понравился, немного похож на юг Франции. Климат тут хороший, люди приветливые. Развлечений никаких не попробовал, было мало времени.
Совет российскому футболу? Наш футбол – это долгосрочный проект, игроки в течение 10-12 лет проходят через все стадии детского, юношеского и взрослого футбола. На мой взгляд, если хочешь добиться быстрого результата, лучше всего учиться у опытных партнёров и ехать в хорошие команды, чтобы поднять свой уровень. Но в долгосрочной перспективе нужно выстроить необходимую инфраструктуру.
Я не очень хорошо знаю Смолова, но, если он выберет «Боруссию», могу сказать одно: это хороший клуб, с отличным микроклиматом внутри коллектива. Этот клуб делает всё возможное, чтобы новичок хорошо адаптировался. Мне было интересно наблюдать за игрой Беланова и Шалимова в Германии», — сказал Бирхофф.