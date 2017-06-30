В «Вердере» не исключают, что продлят контракт с Клаудио Писарро

Спортивный директор бременского «Вердера» Франк Бауманн прокомментировал информацию о том, что тренерский штаб и руководство клуба решили не продлевать контракт с нападающим Клаудио Писарро. Сам 38-летний футболист планировал играть на этом уровне ещё один сезон. Однако у Писарро всё ещё есть надежда на то, что в «Вердере» пересмотрят свою позицию.
«Писарро и его агент не оказывают на нас давления, понимая, как мы относимся к Клаудио. Но в данный момент у нас восемь игроков атакующего плана, а это очень много. Тем не менее если на первой тренировке команды 2 июля Писарро не будет, то это ещё не означает, что он не будет играть за нас в следующем сезоне», — цитирует Бауманна Die Welt.