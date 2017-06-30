Деулофеу: о своём будущем выскажусь позднее

Нападающий «Эвертона» Херард Деулофеу отказался отвечать на вопрос о своём будущем. Футболист сборной Испании U21 подчеркнул, что в данный момент полностью сосредоточен на финальном матче молодёжного чемпионата Европы с немецкой сборной, который состоится 30 июня.
«О своём будущем выскажусь позднее. В данный момент больше ничего сказать не могу, так как сконцентрирован на матче со сборной Германии. Но скоро о моём будущем будет известно», – приводит слова Деулофеу испанское интернет-издание Sport.
Деулофеу принадлежит «Эвертону», однако его бывший клуб, «Барселона», до 30 июня имеет право выкупа трансферного листа футболиста за € 12 млн. Ранее сообщалось, что сине-гранатовые намерены это сделать.
Вторую половину минувшего сезона Деулофеу провёл в «Милане». Он сыграл 17 матчей в Серии А, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.