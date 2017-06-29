«Рома» может подписать Деулофеу на замену Салаху

«Рома» начала проявлять интерес к полузащитнику «Эвертона» Херарду Деулофеу, сообщает Football Italia. В лице 23-летнего испанца римляне видят замену египтянину Мохамеду Салаху, который перешёл в «Ливерпуль».
Основным кандидатом на замену Салаху в «Роме» был Доменико Берарди из «Сассуоло», однако сейчас «волки» изменили свои приоритеты.
Деулофеу принадлежит «Эвертону», однако его бывший клуб, «Барселона», до 30 июня имеет право выкупа трансферного листа футболиста за € 12 млн. Ранее сообщалось, что сине-гранатовые намерены это сделать.
Вторую половину минувшего сезона Деулофеу провёл в «Милане». Он сыграл 17 матчей в Серии А, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.