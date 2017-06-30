«Бетис» достиг соглашения с «Барселоной» по Тельо

Нападающий «Барселоны» Кристиан Тельо со следующего сезона будет защищать цвета «Бетиса», сообщает AS.
Согласно информации источника, андалусский и каталонский клубы уже достигли соглашения, и переход игрока наверняка состоится в ближайшие часы. Клубам осталось лишь обговорить некоторые детали.
«Бетис» заплатит сине-гранатовым за Тельо около € 6 млн. Сам Тельо будет получать зарплату в размере € 2 млн в год.
Ранее агент Тельо Хосеп Мария Оробитг сообщил, что футболист не захотел перейти в «Зенит», который был заинтересован в его услугах.
Агент: не «Зенит» отказался от борьбы за Тельо, а Кристиан не захотел ехать туда