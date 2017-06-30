Саймон Грейсон официально возглавил «Сандерленд»

«Сандерленд» объявил о назначении Саймона Грейсона на пост главного тренера команды. Соглашение со специалистом подписано на три года, сообщает клубная пресс-служба.
«Я рад присоединиться к „Сандерленду“. Это клуб с прекрасной историей и традициями. Я в восторге от возможности стать главным тренером команды. Хочу вернуть „Сандерленду“ славные времена», — подчеркнул Грейсон.
Предыдущим местом работы Грейсона был «Престон Норт Энд». До этого он также тренировал «Блэкпул», «Лидс Юнайтед» и «Хаддерсфилд Таун».
«Сандерленд» по итогам сезона-2016/17 занял последнее место в АПЛ и в новом сезоне будет выступать в Чемпионшипе.