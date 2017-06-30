Петкович пройдёт медосмотр для «Спартака» и подпишет контракт на два года

Защитник «Црвены Звезды» Марко Петкович в ближайшее время всё-таки может стать игроком московского «Спартака». Ранее футболист не захотел переезжать в Россию и отказался от зарплаты в € 80 тыс. в месяц. Он планировал играть в другой стране.
Сербские СМИ сообщают, что Петкович прибудет в Москву, где пройдёт медицинское обследование для «Спартака». После этого 24-летний игрок подпишет контракт на два года.
Iformer.rs сообщает, что красно-белым Петкович достанется бесплатно. Контракт защитника с «Црвеной Звездой» истёк.
Защитник «Црвены Звезды» Петкович отверг предложение «Спартака»