Месси 15 июля продлит контракт с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в ближайшее время продлит контракт с каталонским клубом. Произойдёт это 15 июля. С такой обложкой в свет вышло испанское издание Sport.
Сегодня, 30 июня, в Росарио состоится свадьба Лионеля Месси с Антонеллой. Затем супружескую пару ждёт свадебное путешествие, а на 15 июля у футболиста запланировано подписание контракта. Ожидается, что договор будет рассчитан до 2021 года.
В соглашении Месси будет прописана сумма отступных в размере € 400 млн. Действующий контракт 30-летнего форварда истекает летом 2018 года.
«Барселона» договорилась с Месси о продлении контракта