Ямайский спринтер Болт вновь будет тренироваться с дортмундской «Боруссией»

Ямайский спринтер, восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт будет тренироваться с дортмундской «Боруссией». Легкоатлет хочет пробиться в команду.
«Я буду тренироваться с ними. Посмотрим, как пойдёт обучение. Если всё будет хорошо, я скажу, что хочу играть за них, если нет, я заткнусь», — цитирует Болта Marca.
Напомним, что в ноябре прошлого года появилась информация, что Болт в течение нескольких дней будет работать с дортмундцами. Отметим, что ямайский бегун является поклонником «Манчестер Юнайтед».
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