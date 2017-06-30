Читатели Marca и La Gazzetta dello Sport выбрали Роналду лучшим игроком ЛЧ

Испанская газета Marca и итальянское издание La Gazzetta dello Sport провели опрос среди своих читателей, чтобы выяснить их мнение о лучшем футболисте Лиги чемпионов сезона-2016/17. По итогам опроса выяснилось, что большинство назвало лучшим нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.
Португальский футболист вместе со своей командой дважды подряд выиграл турнир, внеся весьма весомый вклад в успех «Королевского клуба». Роналду принял участие в 13 матчах турнира, став автором 12 голов и 5 результативных передач. В финальном матче с туринским «Ювентусом», выигранном подопечными Зинедина Зидана со счётом 4:1, Роналду оформил дубль. Кроме того, в полуфинальных баталиях турнира он забил 3 гола «Атлетико», а во встречах четвертьфинала 5 раз поразил ворота мюнхенской «Баварии».