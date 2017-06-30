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На стадионе «Динамо» укладка поля начнётся через два месяца

30 июня 2017, пятница. 13:24. Футбол

Работы по укладке поля на стадионе «Динамо» («ВТБ Арена») начнутся через два месяца. Об этом сообщил старший вице-президент Банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов.

«Темпы набраны хорошие. Началась отделка, устанавливаются сидения. Со стороны Ленинградского проспекта видно, что идёт работа по установке кровли со стороны арены, а со стороны стадиона кровля практически установлена, монтируется поликарбонитная сетка с сине-белыми ромбами», — цитирует Перегудова портал стройкомплекса Москвы.

Перегудов добавил, что на стройке арены работает около тысячи человек.

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Источник: Портал Стройкомплекса Москвы Сообщить об ошибке
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