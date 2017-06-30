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Председатель ВФСО «Динамо»: сейчас у футбольного клуба нет долгов

30 июня 2017, пятница. 09:20. Футбол

Председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский рассказал о финансовой ситуации в клубе, отметив, что в стане бело-голубых ликвидированы все задолженности.

«Сейчас укрепляется команда. Конечно, это не команда чемпионских амбиций с точки зрения зарплат игроков. Но понятно, на что клуб сегодня может рассчитывать в плане трансферной политики. Когда существует понимание, на что жить и как зарабатывать средства, работа ведётся правильно. Когда нет такого понимания, но есть крики: «Дайте денег, иначе всё будет плохо!» — то возникает вопрос, кому будет хорошо, если эти деньги выделят конкретно тем, кто кричит. Например, в случае с хоккейным клубом заявленный на ближайший год объём средств достаточно большой. Он не может обеспечиться одними деньгами ВТБ. Но почему-то другие спонсоры не идут помогать ОХК. Руководителям клуба надо задуматься о причинах такой проблемы. С футбольным «Динамо» всё гораздо прозрачнее и последовательнее.

С того момента мы реализовали принадлежавшие клубу активы на сумму 6,5 млрд рублей. Поэтому к весне названный тогда долг сократился вдвое. Кроме того, с прошлой осени изменился курс рубля к основным мировым валютам, что сыграло в пользу «Динамо», потому что названная осенью Муравьёвым цифра считалась исходя из тогдашнего соотношения. Для экспортеров укрепление национальной валюты невыгодно, а для тех, кто имеет долги и обязательства в иностранной валюте, это выгодно. Ввиду укрепления рубля наше финансовое положение улучшилось. Не скажу, насколько снизилась задолженность, но сократилась она существенно. А 14 июня президиум общества «Динамо» одобрил трёхсторонний меморандум о намерениях между ОГО ВФСО «Динамо», АО «Футбольный клуб «Динамо» и компанией Eflen Constructions, Ltd, структурой Бориса Ротенберга, в соответствии с которым предусматривается погашение задолженности футбольного клуба перед Eflen Constructions путём передачи ВФСО «Динамо» 17,3 % участия в уставном капитале ЗАО «Управляющая компания «Динамо».

Благодаря этой сделке удалось ликвидировать долговую нагрузку футбольного клуба. Исходя из этого, могу сообщить, что на сегодняшний день у футбольного «Динамо» нет долгов. Вся затратная часть, которая была предусмотрена с момента моего прихода на пост председателя ВФСО и назначения Муравьева генеральным директором ФК «Динамо», полностью обеспечивается, и дефицита бюджета у нас нет. Поэтому текущей задолженности нет", — цитируют Стржалковского «Известия».

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Источник: Известия Сообщить об ошибке
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30 июня 2017, пятница
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