Роналду сказал руководству «Реала», что не говорил о желании покинуть клуб

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду опроверг информацию СМИ о том, что говорил о намерении сменить клубную прописку, сообщает Mundo Deportivo.
Футболист сборной Португалии сказал это во время встречи с представителями руководства «Королевского клуба». Правда, футболист подтвердил, что говорил о том, что чувствует себя оскорблённым в свете выдвинутых против него обвинений в налоговом преступлении.
Недавно прокуратура обвинила Роналду в уклонении от налогов на сумму € 14,7 млн. В «Королевском клубе» ему советуют заплатить эту сумму и избежать судопроизводства, однако сам игрок может попытаться доказать свою невиновность в суде. Роналду сказал наставнику «Реала» Зинедину Зидану, что в Испании к нему относятся как к преступнику.
На следующей неделе Роналду встретится с президентом «сливочных» Флорентино Пересом.