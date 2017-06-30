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Сауль: взрослая сборная Испании – это совсем другой мир

30 июня 2017, пятница. 13:45. Футбол

Полузащитник «Атлетико» и молодёжной сборной Испании Сауль Ньигес считает, что взрослая сборная — это совсем другой мир. Об этом футболист рассказал в преддверии последнего матча за национальную команду U21. 30 июня в финале молодёжного чемпионата Европы Испания сыграет против Германии.

«На этом этапе цель только одна — победа. Хотим как следует отпраздновать всей командой, потому как у нас был очень непростой отборочный турнир. Мы играли в стыковых матчах и просто не имели права проигрывать в нескольких встречах. В финальном турнире мы пропустили всего два мяча. Первый соперник забил чудом, а второй был забит после рикошета, поэтому можно сказать, что нам не повезло.

Понимаем, что в последний раз наденем футболку сборной. По крайне мере, на молодёжном уровне. Знаем, что взрослая сборная — это совсем другой мир. Понимаем, что это наш последний турнир. Поэтому наслаждаемся временем, проведённым вместе. Было бы странно, если бы мы не получали удовольствия от матчей за сборную. Думаю, наша игра как нельзя лучше передаёт наше настроение на поле.

Обе команды хороши. У нас даже схожая манера игры. Надо проявить характер, сыграть в свой футбол и, конечно же, усердно работать. Когда мы работаем друг на друга, наша команда становится сильнее — мы можем подстроиться под любой стиль соперника. Можем плести комбинации, когда соперник отсиживается в обороне. На тот случай, когда соперник атакует, у нас есть быстрые игроки, которые способны здорово контратаковать.

Мы хорошо умеем это делать. Поскольку немцы играют в схожем ключе, нам, возможно, будет выгоднее действовать от обороны и ловить их на контратаках», — цитирует Сауля пресс-служба УЕФА.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Германия – Испания. Начало – в 21:45 мск.

Сауль: не намерен менять клубную прописку, многим обязан «Атлетико»
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
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Теги
Атлетико Мадрид Сборная Испании — Футбол Сауль Ньигес
Новости. Футбол
30 июня 2017, пятница
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